Serie B femminile, San Marino Academy salva con cinque turni d'anticipo

I patemi d'animo dello scorso anno, quando fu necessario aspettare fino all'ultimo minuto dell'ultima partita, sperando in un miracolo che poi avvenne, stavolta non si ripeteranno. La San Marino Academy femminile è salva, con ben cinque giornate d'anticipo. E poco importa se il derby di Serie B con il Cesena sia andato alle romagnole, terze in classifica e ancora in lotta per la promozione: per rendere tutto ufficiale basta la sconfitta del Venezia a Vicenza.

Sul campo delle bianconere si decide tutto nel primo tempo. Subito in rete il Cesena: punizione di Fadda, colpo di testa di Zappettini ed è 1-0. La stessa Fadda, ex Inter, fallisce poco dopo una grande occasione per il 2-0, ma a raddoppiare e triplicare ci pensa Milan, con due goal clamorosi dal limite. Il primo tiro sbatte sulla traversa e poi entra in rete, il secondo è una bordata su cui Limardi non può arrivare. Alla prima occasione, però, l'Academy accorcia, sfruttando una dormita della difesa cesenate, di cui approfitta Sechi sotto misura al 43'.

Poco o nulla succede nella ripresa. La più pericolosa è Giuliani, che ci prova da lontanissimo, calciando centrale, e poi impegna nuovamente Serafino in contropiede, con l'ottima uscita del portiere cesenate a chiudere. Nel finale c'è spazio anche per l'unica occasione del secondo tempo delle romagnole, un tiro da fuori di Catena che va vicina al settimo goal stagionale, ma non abbastanza. Finisce, così, 3-1: il Cesena tiene ancora vivo il campionato, pur restando a -8 dal Como, l'Academy si regala il tranquillo finale di stagione tanto auspicato.







