CALCIO FEMMINILE Serie B Femminile: si muove il mercato della San Marino Academy

Movimenti di mercato per la San Marino Academy tra arrivi e partenze. A Lisa Paini ed Elisa Crevacore, che hanno salutato dopo solo pochi mesi, si sono aggiunte due bandiere biancoazzurre come Viola Brambilla e Raffaella Barbieri, che hanno interrotto il proprio rapporto con la San Marino Academy, in maniera consensuale con quest’ultima. Sul fronte arrivi si registra il ritorno di Shauna Margaret Peare, la calciatrice irlandese di ruolo difensore era svincolata nella prima parte di stagione.

