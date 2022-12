FEMMINILE Serie B: Flavia Fancellu è una nuova Titana

Serie B: Flavia Fancellu è una nuova Titana.

Da quest’ultimo scorcio di 2022 e per i mesi successivi, Giulia Domenichetti potrà contare su un’arma in più. Dal Chievo Verona arriva in prestito Flavia Fancellu, esterno d’attacco “tecnico e veloce”, come si definisce la diretta interessata. Che aggiunge: “Sono molto contenta di essere qui. Ho avuto subito delle sensazioni positive e non vedo l’ora di aiutare la squadra nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Io sono pronta.”

Per la giocatrice sarda, classe 2004, ex Torres, Florentia San Gimignano e Chievo Verona, appena una manciata di allenamenti, finora, assieme al nuovo gruppo. Tuttavia potrebbe essere già convocata per la gara col Napoli: “Mi sono adattata subito alle nuove compagne. Tra l’altro alcune di loro le conoscevo per aver condiviso le esperienze sia al Chievo che nel Florentia. Questo è stato d’aiuto per il mio inserimento. Sono carica per iniziare. Non vedo l’ora di scendere in campo con questa maglia.”

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: