Serie B: inizia da Brescia il campionato della San Marino Academy

La formulta 2025/2026 prevede una sola promozione in serie A e due retrocessioni in serie C.

di Elia Gorini
7 ago 2025
Serie B: inizia da Brescia il campionato della San Marino Academy

Ufficializzato il calendario 2025/2026 della serine B femminile, la San Marino Academy deutterà in trasferta domenica 7 settembre sul campo del Brescia:

Bologna-Como 1907 (sabato 6, ore 15)

Brescia-San Marino Academy

Cesena-Freedom

Hellas Verona-Trastevere

Lumezzane-Frosinone

Venezia-Res Donna

Roma Vicenza-Arezzo

Ventisei giornate tutte da vivere, con in palio una promozione nel campionato di Serie A Women 2026-27 e l'obiettivo per tutte di evitare una delle due retrocessioni in Serie C previste dal nuovo format dei campionati femminili.  Il campionato di Serie B Femminile si concluderà domenica 17 maggio. Queste le soste previste: 21 settembre (1° turno di Coppa Italia), 26 ottobre, 30 novembre, 1° marzo, 12 aprile, 19 aprile (finestre internazionali), 28 dicembre, 4 gennaio, 11 gennaio (sosta natalizia). La 22a giornata sarà invece anticipata a sabato 4 aprile per via delle festività pasquali. L'orario di inizio delle partite è fissato per le 15; nel periodo compreso tra domenica 26 ottobre e sabato 28 marzo sarà invece anticipato alle ore 14.30.




