Serie B: la doppietta di Martina Piazza vale la vittoria contro il Cortefranca

Foto: San Marino Academy

Torna la vittoria per la San Marino Academy. La squadra di Alain Conte batte il Cortefranca interrompendo la lunga serie di risultati consecutivi della formazione di Nicoletta Mazza. Massa per Piazza, il tiro respinto da Meluddu, Massa gira di prima sul fondo. La San Marino Academy va vicinissima al vantaggio su palla da corner, Venturini di testa, Meluddu strepitosa nella risposta. La partita si sblocca sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Martina Piazza che segna di testa al 5'. Ancora Martina Piazza in versione goleador. Ancora di testa per una stupenda doppietta. Replica con Asperti che calcia troppo centrale.

Il Cortefranca continua a spingere per riaprire la partita, ma non riesce a passare. Alessia Piazza controlla i palloni alti. Picchi dalla destra mette un gran pallone per Asperti sul secondo palo dove la compagna non arriva di poco. Nella ripresa Muraro per la prima conclusione fuori. Ci prova Vivirito con un tiro da fuori che finisce largo. Dalla parte opposta alleggerisce la San Marino Academy. Poi Picchi grande occasione davanti ad Alessia Piazza che si fa trovare pronta. Di là Baldini verso la porta entra in area e conclude con Meleddu che si fa trovare prontissima. Le Titane finiscono all'attacco. Vince la San Marino Academy 2-0.

Nel video le interviste con: Martina Piazza (difensore San Marino Academy), Melanie Kuenrath (centrocampista San Marino Academy), Simona Muraro (attaccante Cortefranca), Alain Conte (allenatore San Marino Academy) e Nicoletta Mazza (allenatore Cortefranca)