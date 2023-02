FEMMINILE Serie B, le Titane ripartono dal derby Ravenna Women – San Marino Academy si giocherà domenica, alle 14.30, al “Soprani” di San Zaccaria

Serie B, le Titane ripartono dal derby.

Un derby a riaccogliere le Titane dopo la sosta. Il programma della 18° giornata prevede la corta trasferta a San Zaccaria, casa di quel Ravenna che già due volte, quest’anno, ha incrociato il suo cammino con quello della San Marino Academy. In entrambi i casi vinse la formazione biancoazzurra, che adesso ha bisogno di rinverdire quelle sensazioni per uscire dall’impasse di un periodo che certo non è fra i più brillanti.

