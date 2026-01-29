CALCIO FEMMINILE

Serie B: Sara Iardino trascina l'Academy contro il Brescia

Gol importante della calciatrice biancoazzurro che vale il primo successo della stagione sul campo di casa.

Grazie a una rete di Sara Iardino la San Marino Academy batte il Brescia e centra il primo successo casalingo della stagione. A decidere la sfida il gol messo a segno al 42' dall'ex calciatrice del Parma. Con questo successo la squadra di Giacomo Piva sale a 12 punti in classifica e allontana la zona retrocessione. Prossimo impegno in casa del Verona.

