SERIE B FEMMINILE Serie B: si parte con San Marino Academy - Sassari Torres Derby subito alla seconda contro il Ravenna

Serie B: si parte con San Marino Academy - Sassari Torres.

Ufficializzato il calendario della serie B femminile che partirà il 12 settembre con la San Marino Academy in casa contro la neo promossa Sassari Torres. Questo il programma della prima giornata: Brescia–Ravenna, Chievo Verona–Pro Sesto, Como–Cittadella, Cortefranca–Roma CF, Pink Bari-Palermo, San Marino Academy-Sassari Torres, Tavagnacco-Cesena. Al secondo turno il derby contro il Ravenna, squadra allenata lo scorso anno proprio dal neo tecnico biancoazzurro Alessandro Recenti. Il campionato si fermerà per la sosta invernale dal 13 dicembre all' 8 gennaio. La prima di ritorno è prevista per il 23 gennaio, mentre l'ultima sarà il 22 maggio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: