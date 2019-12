GOL Serie C: bella doppietta di Filippo Berardi con la Vibonese L'attaccante sammarinese segna due reti contro la Sicula Leonzio nel girone C.

Serie C: bella doppietta di Filippo Berardi con la Vibonese.

Una domenica da ricordare per il sammarinese Filippo Berardi che conferma il suo ottimo stato di forma andando in rete anche la maglia della Vibonese. Dopo lo storico gol segnato al Kazakistan, oggi sono arrivati anche i primi gol con la casacca del suo club. Filippo Berardi è andato in rete al 22' del primo tempo contro la Sicula Leonzio firmando la doppietta al 40'.

