SERIE D GIRONE F 2025-2026 Serie D Girone F : 19 i gol della 29°. In testa non è cambiato nulla Tutte vincenti le tre squadre che si giocano la promozione in C

Spettacolo vero al Goffredo Bianchelli di Senigallia stracolmo per il derby marchigiano Vigor Senigallia – Ancona coreografie e 4 mila spettatori circa mille da Ancona. Derby stappato in apertura da Matteo Attasi. Gol che vale il derby, e la vetta solitaria della classifica. A Senigallia, Ancona batte Vigor 1-0. Un rigore discutibile permette all'Ostiamare di restare attaccata all'Ancona. Il solito Federico Cardella scarica in porta dagli undici metri un pallone che tiene aperto il campionato: al Macrelli di San Mauro Mare, Ostiamare – Sammaurese 1-0. Anche il Teramo fa il suo dovere e nel derby abruzzese batte il Notaresco con la rete di Fabian Pavon. Classifica Ancona 68; Ostiamare 67; Teramo 65 quando mancano 5 giornate al termine e giovedi 2 aprile ore 15 al Del Conero scontro diretto Ancona – Teramo. Il Fossombrone batte l'Aquila 1-0 con un gol del solito Giometti. Stesso risultato in Giulianova – Atletico Ascoli partita decisa da Guerriero. Giallorossi salvi e che possono guardare al futuro con la massima tranquillità. Molto bene il Termoli che vince lo scontro diretto salvezza con il Sora con un gol di Ceesay. A Sora, Termoli batte Sora 1-0. Continua a lottare con grande tenacia nonostante le tantissime difficoltà il Chieti che fa sua la sfida con la Recanatese. Di Ela e Margiotta i gol dei nero/verdi per la recanatese il gol di Mordini serve solo per le statistiche. A Chieti, Chieti batte Recanatese 2-1. Ottimo il campionato dell'Unipomezia altra vittoria, in questo caso ai danni del Castelfidardo. Morelli apre, Persichini raddoppia, il gol di Morais da qualcjhe speranza agli ospiti, Remceski chiude definitivamente i giochi. Unipomezia batte Castelfidardo 3-1.

E chiudiamo con l'ennesima sconfitta per un San Marino Calcio inguardabile. La Maceratese passeggia e rifila un tris ai biancoazzurri grazie alle reti di Osorio, Ciabuschi e Gagliardi. A Macerata, Maceratese – San Marino Calcio 3-0. La Serie D Girone F torna in campo giovedi 2 aprile per il turno pre-pasquale.

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