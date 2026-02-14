Serie D Girone F 24° giornata: il San Marino non può sbagliare con l'Unipomezia

Dopo 6 sconfitte e 3 pareggi nelle ultime 9 giornate il San Marino non può più sbagliare se non vuole essere risucchiato nella lotta per non retrocedere direttamente. Inutili, almeno fino ad ora, i tantissimi cambi portati in rosa, a cui si aggiunge anche l'avvicendamento di guida tecnica, da Malgrati ad Ingenito. Il nuovo tecnico non è ancora riuscito a vincere una sola partita, dal suo arrivo, due punti in sei giornate.

L'Unipomezia arriva a Cattolica con 5 punti di vantaggio sui biancoazzurri, rinfrancati dalla bella vittoria sull'Aquila e con la consapevolezza che un risultato pieno li catapulterebbe fuori dalla zona play out. Tante le motivazioni dei romani contro un San Marino spento, che ha necessariamente bisogno di una scintilla. Tutte in casa le squadre che lottano per la promozione diretta: l'Ancona ospita il Chieti, il Teramo il Fossombrone, e l'Ostiamare la Recanatese. Le altre partite della 24esima: Atletico Ascoli – Castelfidardo; L'Aquila – Maceratese; Notaresco – Vigor Senigallia; Sammaurese – Sora e Termoli – Giulianova.

Tutte le sfide si giocano domani con inizio alle 14.30.









