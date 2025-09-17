Serie D Girone F: San Marino – Termoli si gioca il recupero

Non si era giocata lo scorso 7 settembre per lo slot delle Nazionali. Il San Marino Calcio è l'unico club di Serie D ad avere la possibilità di fermarsi prestando due giocatori alla Nazionale sammarinese, si tratta di Filippo Fabbri e Alessandro Tosi. Il campionato dei Titani è cominciato domenica in trasferta a l'Aquila con una sconfitta per 3-1. Questo significa che questo pomeriggio al Calbi di Cattolica ore 15, la squadra di Malgrati cercherà subito un pronto riscatto contro il Termoli. Anche i molisani hanno iniziato con una sconfitta subita in casa dall'Ancona per 2-3. Due squadre dunque vogliose di centrare i primi tre punti in questa stagione. Sono due gli ex San Marino nel Termoli: il tecnico Fulvio D'Adderio stagione 2014-2015 chiamata da Luca Mancini allora Presidente per salvare il San Marino che retrocedette in D con una squadra che aveva tra le proprie fila Stefano Sensi, Amadou Diawara, e Andrea La Mantia. D'Adderio subentrò a Tazzioli che a sua volta prese il posto dello spagnolo Alex Covelo, ma il San Marino non riuscì a salvarsi. L'altro ex è il difensore Mirco Biguzzi in gol domenica contro l'Ancona.







