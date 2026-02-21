SERIE D Serie D Girone F: San Marino ultima chiamata per la salvezza diretta I biancoazzurri con l'ennesimo cambio di guida tecnica (tornato Biagioni) davanti alla svolta

Se prevale il bicchiere mezzo pieno con una vittoria (che manca dal 30 novembre), a Castefidardo, il San Marino potrebbe ancora ambire a salvarsi direttamente senza play out. In tutti gli altri casi i play out andrebbero guadagnati. E' una partita chiave, è la madre di tutte le sfide. A Castelfidardo, i biancoazzurri per l'ennesima volta rivoluzionati da una politica che con il calcio e con l'amalgama del gruppo non ha niente a che fare, sono chiamati ad invertire immediatamente la rotta per non incombere in seri pensieri di retrocessione diretta. Lo scorso anno Oberdan Biagioni fece un mezzo miracolo, quest'anno gli restano 10 incontri per togliere il mezzo. Castefidardo ultima chiamata.

I marchigiani sanno benissimo che se vogliono anche solo pensare di poter ambire ad acciuffare lo spareggio salvezza play out, devono vincere lo scontro diretto con il San Marino, non esistono altri risultati per la squadra di Stefano Cuccù che sarà spinta da uno stadio molto caldo. Partita vera, da affrontare con la massima attenzione dai biancoazzurri nelle ultime uscite apparsi apatici, e domani ore 14.30 a Castefidardo, con pulmino o con mezzi propri, l'apatia non è concessa.

Le altre partite della 25esima: Chieti – Termoli; Fossombrone – Ostiamare; Giulianova – L'Aquila; Recanatese – Atletico Ascoli; Sora – Teramo; Unipomezia – Ancona; Maceratese – Notaresco; Vigor Senigallia – Sammaurese.

