Serie D Girone F ultimi 270 e tutto ancora da decidere

Regular Season alle battute finali. Tre incontri a chiudere una stagione per certi versi interessante e molto combattuta soprattutto per quanto riguarda la parte alta. L'Ostiamare ha dominato per tutta la stagione eccezion fatta per l'inizio del girone di ritorno dove è arrivato il calo e le inseguitrici sono riuscite ad accorciare, poi ad operare il sorpasso. I laziali hanno avuto il merito di non disunirsi, restare sul pezzo ed ora a 270 minuti dalla chiusura della stagione regolare hanno 2 punti sull'Ancona e 4 sul Teramo. Ostiamare – L'Aquila poteva essere un match di cartello considerando il valore degli abruzzesi, i quali hanno mollato la corsa, e negli ultimi 5 incontri hanno racimolato solo 2 punti. Match sulla carta potenzialmente alla portata ma che ovviamente può riservare sorprese considerando che l'Aquila ha un organico importante. Superare questo ostacolo per l'Ostiamare significherebbe planare verso la C, gli ultimi due match a chiudere, sono con squadre salve come Termoli e Giulianova.. Osserverà tutto molto da vicino l'Ancona che riceve la Sammaurese e sulla carta può dare l'ultima spallata ai rivieraschi verso l'Eccellenza. I dorici devono sperare in un passo falso dell'Ostiamare per poter ambire ancora alla Serie C diretta. Il Teramo, salvo stravolgimenti, ormai è fuori, dalla lotta promozione. Due squadre davanti 4 punti da recuperare in 270 minuti sono obiettivamente troppi. Gli abruzzesi arrivano al Calbi di Cattolica contro il San Marino con la fievolissima speranza che Ostiamare e Ancona deraglino. I Titani possono ancora riuscire ad acciuffare i play out. Le altre partite della 32esima: Atletico Ascoli – Fossombrone; Castelfidardo – Vigor Senigallia; Chieti – Giulianova; Recanatese – Sora; Termoli – Notaresco e Unipomezia – Maceratese







