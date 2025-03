Serie D: il Ravenna supera il San Marino con il gol di Di Renzo

Non riesce il San Marino Calcio a fermare il Ravenna in piena lotta per la promozione in serie C con il Forlì. I biancoazzurri perdono di misura al Calbi al termine di una partita decisa al minuto 41 da Di Renzo che entrato in area supera Branduani con un diagonale preciso che vale i tre punti. Per il Ravenna è il 21' risultato utile di fila, per il San Marino la 14' sconfitta in campionato. La squadra di Biagioni la prossima settimana sarà impegnata nella sfida salvezza sul campo del Sasso Marconi.