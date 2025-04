Serie D: il San Marino batte la Pistoiese

Torna alla vittoria il San Marino Calcio. I biancoazzurri battono 2-1 la Pistoiese e centrano i tre punti pieni che mancavano dalla trasferta i Prato dello scorso 23 febbraio. Titani in vantaggio con il gol di Arcopinto su calcio di rigore al 34' del primo tempo. Nella ripresa il raddoppio di Passewe al 54'. Per la Pistoiese ha accorciato Pinzauti al 73'. Il San Marino allunga a tre la striscia di risultati utili di fila e sale a 31 punti in classifica. Ad oggi sarebbe spareggio play out contro il Corticella. Prossimo impegno in trasferta sul campo della Sammaurese.