SERIE D Serie D: il San Marino Calcio torna a fare punti I Titani pareggiano sul campo dell'Unipomezia per 1-1.

Il San Marino torna a fare punti, la squadra di Melgrati pareggia sul campo dell'Unipomezia e centra il primo pari stagionale. L'avvio dei Titani è molto positivo tanto da trovare il gol del vantaggio dopo otto minuti. Gasperoni va via sulla destra palla al piede per mettere un cross che respinto dalla difesa viene conquistato Pericolini che non ci pensa su e sblocca la partita. Buon momento dei Titani che vanno vicini al raddoppio con il colpo di testa di Ale che finisce di poco sul fondo. Da palla inattiva si rendono pericolosi i padroni di casa, senza però trovare la via della rete. Il San Marino ci prova con il corner di Gasperoni che il portiere avversario va a respingere. Continua a spingere la squadra ospite, che però sbatte contro la difesa dell'Unipomezia. Sul cambio fronte la squadra di Casciotti ci prova su calcio di punizione, con Meli che si allunga a deviare in angolo su Giannini. Al 38' Gasperoni al volo da fuori area impegna Garitti a terra, sul ribaltamento l'occasione più importante della gara è per Nunes Da Cunha che di testa non trova la rete del pari da posizione favorevole.

Nella ripresa sale la pressione dei padroni di casa. Al 17' il direttore di gara concede il calcio di rigore all'Unipomezia per il fallo di Lecchi. Sul dischetto si presenta Nunes Da Cunha che supera Meli. Il San Marino Calcio ci prova ancora con 19' con una punizione di Gulinatti che costringe Garitti ad una bella parata in corner. Il Pomezia ci prova, ma non passa, al fischio finale è 1-1. Il San Marino Calcio sale a quota quattro punti in classifica. Prossimo impegno in casa contro il Castelfidardo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: