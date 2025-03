Secondo pareggio consecutivo per il San Marino Calcio. Dopo il pirotecnico 4-4 di mercoledi nel posticipo della 28° con il Tuttocuoio, il San Marino strappa il secondo punto a Piacenza. Vantaggio dei padroni di casa con D'Agostino al 7° del primo tempo, pareggio di Arcopinto al 9° della ripresa. A Piacenza, Piacenza – San Marino 1-1. In classifica i Titani si trovano al 15° posto con 28 punti in piena zona play out.