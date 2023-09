SERIE D Serie D, il Victor San Marino contro il Lentigione I Titani sfidano gli emiliani alle 15 a

C'è ancora una casella da riempire, quella delle vittorie. La squadra di Stefano Cassani torna tra le mura amiche per affrontare il Lentigione. La squadra emiliana è reduce dalla vittoria in trasferta sul campo del Sant'Angelo, i Titani dal ko di Pistoia. Due giornate sono un tempo giusto per valutare il cambio di categoria e una sorta di apprendistato in un campionato tosto come la serie D. Alle 15 ad Acquaviva, i Titani sfidano un'altra buona squadra che nella storia dei precedenti incrocia la sua con quella del Victor di quest'anno. Il Lentigione non perde in trasferta dal 2 aprile, 1-0 contro la Pistoiese e in casa dal 30 aprile contro il Fanfulla. Proprio le due squadre già affrontate dai Titani. Una casualità che i biancoazzurri si augurano possa essere da precedente positivo. Il Victor c'è, praticamente al completo. Adesso sarà fondamentale, riempire quella casella.

L'intervista a Stefano Cassani, allenatore Victor San Marino

