Serie D, la capolista Ostiamare travolge il San Marino Calcio

L'Ostiamare fa la capolista e non si risparmia contro il San Marino Calcio, che deve fare anche a meno del portiere titolare Meli, in panchina per un problema a un dito. Tra i pali c'è il vice Sibilano. La squadra di D’Antoni parte forte e dopo 4 minuti è già in vantaggio sugli sviluppi di una punizione, Sibilano para una prima conclusione ravvicinata ma deve arrendersi quando Donsah si fa trovare pronto e sul secondo palo spedisce in rete la respinta del portiere avversario firmando così il suo primo gol in biancoviola. Il San Marino non è pericoloso e dopo un tiro parato da Midio a Sambou, i padroni di casa centrano subito il raddoppio. Orfano parte sulla sinistra e mette al centro per Cardella che firma il 2-0. La partita diventa a senso unico, tanto che l'Ostiamare alla mezzora è sul 3-0. È Ceccarelli, su punizione, a firmare il tris per i lidensi, con una parabola che batte il portiere sammarinese. Prima della fine del primo tempo l’Ostiamare cala il poker. Al 33’ Felici mette il piede sulla conclusione di Spinosa trovando così la deviazione vincente per il 4-0. Partita chiusa dopo un tempo.

Nella ripresa il San Marino riesce a creare qualche cosa in più, ma non così tanto da riaprire una gara già chiusa. L'Ostiamare ci prova con Vianni, ma il suo diagonale esce di poco. Una manciata di minuti ed è ancora il numero 7 a rendersi pericoloso, anche stavolta la sua conclusione esce di poco. Nel finale arriva la manita con Gueye. L’attaccante lanciato a rete, prova a saltare Sibilano che però riesce a toccare il pallone. Il numero 9 in maglia viola torna sulla sfera e non sbaglia. L'Ostiamare batte il San Marino Calcio 5-0.







