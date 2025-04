SERIE D Serie D: rinviata United Riccione-San Marino e altre tre partite in attesa del verdetto sullo Zenith La Corte d'Appello Federale si riunirà il prossimo 6 maggio, il Dipartimento Interregionale ha disposto il rinvio delle gare per garantire la delle gare con diretto interesse di classifica.

Il Dipartimento Interregionale ha deciso di posticipare a domenica 11 maggio le quattro partite del girone D di serie D interessate alla lotta salvezza e per evitare i play-out. Non si giocheranno dunque domenica 4 maggio: United Riccione-San Marino, Corticella-Sasso Marconi, Lentigione-Sammaurese e Zenith Prato-Piacenza.

Alla base della decisione il ricorso dello Zenith Prato per i 15 punti di penalizzazione ricevuti per tesseramenti irregolari. Sulla questione la Corte d'Appello Federale sarà chiamata a decidere nella giornata di martedì 6 maggio, quindi di fatto a campionato terminato, per questo motivo il Dipartimento Interregionale ha disposto il rinvio delle gare per garantire la contemporaneità delle gare con diretto interesse di classifica all'11 maggio.

