Serie D: San Marino - Castelfidardo 1-0

Al Calbi di Cattolica la sfida salvezza tra San Marino e Castelfidardo, servono punti ad entrambe per allontanare la crisi e il fondo della classifica.

San Marino in maglia gialla che va alla conclusione con Gulinatti senza trovare la porta. Bella la combinazione che porta Gasperoni al tiro, ottima la risposta del 19enne portiere del Castelfidardo Osama. Poco prima della mezz’ora anche gli ospiti si fanno notare: Palestini nello spazio per Clerici, diagonale deviato in angolo. Dal corner rischia Babbi, il controllo è molto dubbio, l’arbitro lascia correre. E chiede il rigore anche lo stesso Babbi trattenuto in area. Nel finale di tempo Gasperoni, sempre tra i migliori, vola via sul filo del fuorigioco e non sbaglia mettendo di giustezza alle spalle di Osama. Il San Marino chiude in vantaggio la prima frazione.

Ripresa con il San Marino in controllo e il raddoppio sfiorato con il colpo di testa di Ale su palla inattiva. Prima vittoria in casa per il San Marino che capitalizza al massimo il gol nel primo tempo di Gasperoni.

Al Calbi di Cattolica, sotto lo sguardo del Presidente Emiliano Montanari, San Marino batte Castelfidardo 1-0.







