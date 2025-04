SERIE D Serie D, San Marino-Pistoiese divieto vendita biglietti residenti Pistoia e Pesaro-Urbino

Serie D, San Marino-Pistoiese divieto vendita biglietti residenti Pistoia e Pesaro-Urbino.

In occasione della partita tra il San Marino Calcio e la Pistoiese in programma domenica 6 aprile a Cattolica, il Prefetto di provincia di Rimini ha disposto il divieto di vendita dei biglietti di tutti i settori ai residenti nella provincia di Pistoia e di Pesaro-Urbino, per motivi di ordine pubblico.

