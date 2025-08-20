Serve un'altra notte da Virtus

È il giorno in cui la storia bussa alla porta e siccome ha già bussato un settimana fa, la Virtus conosce suoni e dinamiche. Se è successo perché non può risuccedere? Decide il campo, come sempre, ma non è la stessa vigilia. Lo dicono Gigi Bizzotto e Ivan Buonocunto che incontrano i giornalisti nella veranda dello stadio del Breidablik prima dell'allenamento serale di rifinitura. Il sole è ancora alto, perché quassù o è sempre giorno o è sempre notte. Ma la Luce i neroverdi la tengono accesa sui 180 minuti da giocare contro una squadra più fisica e tecnica del Milsami. Turno che fai, problemi che trovi. Ma è lo spirito a volare alto, oltre gli acciacchi e il valore del Breidablik. C'è nell'aria quel “...se giochiamo da Virtus” che autorizza ogni tipo di sogno. Si gioca alle 18 ora locale, a San Marino saranno le 20. Senza Passaniti, Battistini, Rinaldi e Piscaglia. Chi gioca farà il suo, il gruppo prepara un'altra notte per cuori forti.

Così il tecnico della Virtus Luigi Bizzotto:

"È una partita che si prepara da sola. Nel senso che i ragazzi sono consapevoli dell'importanza la partita non ci sono tante cose da dire, c'è solo da cercare di fare le cose come abbiamo fatto giovedì scorso perché hanno fatto una prestazione al di sopra delle righe e poi una determinazione come hanno messo in mostra. Se riuscissimo a riproporla anche nelle due partite, secondo me avremmo delle buone possibilità per poter fare il risultato. Non abbiamo recuperato quasi nessuno però abbiamo in più Matteo Legittimo che comunque un signor giocatore che ci può dare una mano".









