Sette gol anche dalla Svizzera

Ancora una sconfitta per la Nazionale Sammarinese Under 17 battuta per 7 a 0 dalla Svizzera nella seconda giornata del girone di qualificazione al campionato europeo di categoria. Dopo aver chiuso il primo tempo sotto di 2 gol, la squadra di Pietro Rossi è crollata nella ripresa subendo altre 5 reti. Mercoledì prossimo, alle 17, l'ultima gara del girone contro i padroni di casa della Romania.