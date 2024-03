Settimane di workshop UEFA per collaboratori e personale FSGC

Tre gli eventi organizzati da UEFA – specificamente rivolti all’aggiornamento su temi di operatività calcistica – cui hanno preso parte personale e collaboratori della FSGC. A partire dalla prima conferenza dedicata a marketing e comunicazione, in seno ai progetti del programma UEFA GROW (Budapest, 26-29 febbraio 2024). Tre giorni di confronto continuo e analisi di casi virtuosi, condivisi dalle Federcalcio europee, utili per la crescita professionale di tutti i partecipanti.

Dalla gestione della comunicazione in situazioni di crisi (come nel caso dell’arresto cardiaco occorso ad Eriksen durante gli ultimi Europei), a compagne comunicative efficaci in temi di reclutamento arbitrale – con tanto di presentazione affidata a Roberto Rosetti – e nuove applicazioni dell’intelligenza artificiale al mondo del marketing e della comunicazione.

Per la Federcalcio di San Marino ha partecipato Luca Pelliccioni, Responsabile dell’Ufficio Stampa. Pressoché in contemporanea si è tenuto, in Armenia, un nuovo workshop regionale dedicato al Club Licensing. A Yerevan Paolo Rondelli ed Andrea Zoppis – Licensing Manager e Deputy Licesing in FSGC –, oltre ai rappresentanti di altre tredici Federcalcio europee di varie dimensioni e struttura. Nei due giorni di lavoro (27-28 febbraio 2024) si è discusso del futuro del calcio europeo e di possibili modifiche al regolamento dedicato al UEFA Club Licensing & Financial Sustainability. Di fatto, quanto determina gli standard di partecipazione alle competizioni UEFA per club.

Le sessioni, introdotte dal responsabile UEFA di settore Ales Zavrl, hanno spinto tutti i presenti a condividere le proprie idee e progetti, ferme restando le differenti caratteristiche e necessità delle rispettive Federcalcio.

