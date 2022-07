Settore Giovanile: nella prossima stagione il "derby" tra San Marino

Con il comunicato ufficiale numero 1 parte la nuova stagione anche del calcio giovanile, con il comitato Emilia Romagna che ha reso noto l'elenco delle 84 squadre che parteciperanno al prossimo campionato Juniores Under 19 regionale. Tra queste anche San Marino Academy e Victor San Marino per un possibile derby sammarinese in chiave giovanile. Le formazioni saranno suddivise in sei gironi da 14 squadre. L'elenco potrebbe essere oggetto di modifica sulla base dell'esito delle procedure di iscrizione.

Nel frattempo, l'Atletico Viserba ha ufficializzato la collaborazione con il Victor San Marino in ambito di settore giovanile. Definita la struttura organizzativa con la nomina del consiglio direttivo. Simone Celli sarà il presidente, Paolo Morri il vice presidente. Pier Carlo Pomes ricoprirà il ruolo di segretario generale, mentre Fabrizio Muccioli il tesoriere. Firmino Pederiva ricoprirà il ruolo di referente dell'area tecnica e scouting. L'Atletico Viserba ha conferito a Giampaolo Donati, l'incarico di responsabile del settore giovanile, e a Vittorio Carbone il ruolo di coordinatore dell'attività di base.