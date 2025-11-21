Sfida al vertice tra Virtus e Tre Fiori: in palio il primato in solitaria

Andata in archivio l'ultima pausa nazionali del 2025, il Campionato Sammarinese riparte con il botto. Ad Acquaviva infatti si gioca il big match tra le due capolista, Virtus e Tre Fiori. Un match tutto da vivere, in diretta dalle 15 su San Marino RTV. Neroverdi e gialloblu – che si riaffronteranno anche per la Supercoppa – comandano a braccetto con 25 punti, frutto di 8 vittorie, un pareggio e ancora nessuna sconfitta. I campioni di San Marino vengono da 8 successi in fila, la banda Girolomoni è la miglior difesa con sole 3 reti subite. Siamo ad un terzo di questo campionato – con la 10^ giornata in arrivo – ma 3 punti, da una parte o dall'altra, possono pesare e non poco nelle ambizioni delle due squadre. Chi spera in un pareggio, invece, è la Folgore terza forza e a -5 dalla coppia di testa. Falciano giocherà domenica alle 15 contro il San Giovanni, conoscendo già il risultato di Virtus-Tre Fiori.

Tornando al sabato occhi puntati anche sul Domagnano, quarto in classifica e rivelazione della prima parte di stagione. I giallorossi di Amati andranno a caccia dei 3 punti contro la giovanissima Academy di Di Maio. Alle 15 in programma anche Juvenes/Dogana-Faetano mentre alle 18.15 si giocano il derby del castello di Città tra Tre Penne e Murata, e Pennarossa-La Fiorita con Montegiardino ancora imbattuta ma già attardata dalla vetta: -11, considerando anche il -5 di penalizzazione. Chiesanuova – dall'altra parte – è in ripresa con 7 punti nelle ultime 4.

Domenica tocca al Cosmos – con i ragazzi di Andy Selva ora stabilmente in zona play-off – contro la Libertas mentre Fiorentino-Cailungo, oltre a completare il 10° turno ed oltre ad essere una sfida molto interessante in ottica spareggi, sarà in diretta su RTV dalle ore 15.









