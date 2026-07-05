Sfida per la Vittoria, Bugli: "Bellissima iniziativa", Crescentini: "Per questi eventi, la stampa sportiva c'è" Il già capo di Stato, tornato team manager della Nazionale del Cgg, e l'autore della doppietta in finale commentano il quadrangolare di beneficenza

Esaurito il mandato come Capitano reggente, Lorenzo Bugli è potuto tornare nel ruolo di team manager della Nazionale del Congresso grande e generale. Anche venerdì, per il quadrangolare calcistico di "Sfida per la vittoria", la selezione sammarinese c'era e il consigliere commenta così l'evento di beneficenza: "È stata veramente una bellissima giornata perché qui si unisce lo sport alla beneficenza, soprattutto per la nostra Vittoria. Quindi auspichiamo che questo evento raccolga fondi importanti per contribuire alla ricerca, per combattere queste malattie rare. Io, come team manager, sono sempre sul campo a disposizione dei nostri parlamentari che da due anni hanno ricreato insieme a me la Nazionale del Cgg: noi, attraverso questa sfida qui e altri eventi di beneficenza, ma anche con i soggiorni culturali e tante iniziative, cerchiamo di unirci oltre la politica, attraverso lo sport, e, perché no, facendo del bene".

Iniziative per il sociale che ora passano anche per la collaborazione con i vostri omologhi italiani...

"Esatto, i nostri omologhi italiani che si preparano sempre molto bene per queste partite - commenta, ridendo - anche se oggi li abbiamo fatti un po' soffrire, perché siamo andati ai rigori e ce la siamo giocata per un solo rigore sbagliato. Però è stata veramente una bellissima iniziativa e, soprattutto, per Vittoria".

Autore della doppietta che ha dato il la alla rimonta dell'Associazione stampa sportiva sammarinese in finale, vinta proprio contro la Nazionale italiana parlamentari, per 4-3, Thomas Crescentini commenta così l'evento e il torneo: "È stata una partita difficile, perché eravamo sotto prima 2-0, poi 3-1 e alla fine ci abbiamo creduto e siamo contenti per aver portato a casa questo trofeo. È stato un bellissimo pomeriggio di sport, di amicizia, quindi siamo molto felici di esserci stati. Ringrazio, come Associazione stampa sportiva sammarinese, per l'invito".

Iniziative benefiche, iniziative per sociale, l'Asss c'è sempre...

"Sì, esatto. Noi cerchiamo sempre, tutti gli anni, di partecipare a queste manifestazioni, quindi siamo molto contenti di aver partecipato per la prima volta a Sfida per la Vittoria. Ringraziamo ancora, è stato un pomeriggio molto bello. Poi abbiamo anche vinto, ma quello passa in secondo piano, ovviamente, in serate e pomeriggi come questa".

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