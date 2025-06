"Sfida per la vittoria". Il triangolare di calcio in Diretta su San Marino RTV

La Repubblica di San Marino si prepara a vivere un momento di profonda solidarietà e impegno civico. Questa sera ore 18.30 con diretta San Marino RTV a partire dalle 18.25, il San Marino Stadium si accenderà per ospitare il triangolare di calcio "Sfida per la Vittoria", un evento che ha come scopo il sostegno alla ricerca sulla rarissima malattia genetica CAMK2B. La Segreteria di Stato per l'Industria e lo Sport, unitamente alle Segreterie di Stato per il Turismo, l'Istruzione e la Cultura, e la Sanità e Sicurezza Sociale, invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo appuntamento. La presenza del pubblico sarà non solo un segno di vicinanza all'Associazione Oceano Blu e alla piccola Vittoria, a cui l'iniziativa è dedicata. Al San Marino Stadium scenderanno in campo formazioni d'eccezione: la Nazionale Parlamentari Italiana, la Nazionale del Consiglio Grande e Generale e la Nazionale Italiana Sindaci. Pomeriggio non solo di sport, ma di condivisione. Diretta su San Marino RTV a partire dalle 18.25