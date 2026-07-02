Sfida per la Vittoria: sport e solidarietà unite per combattere le malattie rare

Dopo il grande successo della prima edizione, torna “Sfida per la Vittoria”, la due giorni patrocinata dalle Segreterie di Stato per lo Sport, il Turismo, la Sanità e la Cultura, che mette insieme sport, scienza e solidarietà. Venerdì 3 luglio, alla presenza dei Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, è in programma il quadrangolare che vedrà scendere in campo le squadre del Consiglio Grande e Generale di San Marino, quella della Nazionale parlamentari italiani, l'Indipendente sportivo e l'associazione sammarinese stampa sportiva.

Saranno presenti anche quattro atleti selezionati dal progetto “Football is inclusion” della FSGC che scenderanno in campo con le squadre partecipanti. Prima del calcio d'inizio aprirà il Fan Village dove sarà possibile cimentarsi in varie attività tra cui il Foot Table, di cui San Marino ha recentemente ospitato i campionati europei, mentre all'interno dello stadio ci sarà l'intrattenimento musicale con Giulio Maceroni e Giovanna Di Domenico.

Il torneo sarà in diretta su San Marino RTV dalle 17:45. Si può contribuire alla ricerca per combattere la malattia CAMK2B tramite l'IBAN SM39U0328709801000010319001. Inoltre sarà possibile acquistare il libro “Fluffy e il Mare” dallo stand dell'Associazione Oceano Blu all'interno del Fan Village. La due giorni si chiuderà sabato mattina, con Palazzo Graziani che ospiterà dalle 9:30 il convegno "MALATTIE RARE, CAM2KB: il futuro della ricerca, il coraggio della rete. LA FORZA DEL NOI".







