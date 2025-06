Sfuma il sogno finale: Aragon supera 1-0 la NAT San Marino

Sabato prossimo Vojovodina-Aragon sarà una sorta di semifinale. Termina invece il cammino della NAT San Marino, sconfitta 1-0 dalla rappresentativa regionale spagnola. Non basta il cuore ai ragazzi di Bizzotto, quelli di Richi Civera si dimostrano a tratti superiori. Rispetto al match con i serbi i ritmi imposti da Aragon sono molto più alti, fin dal principio. Bella giocata di Victor Charlez che sfonda a sinistra, César San Agustín si gira e calcia e De Angelis é chiamato alla prima grande risposta di serata. San Marino in trincea: ancora Victor Charlez ci prova in diagonale, scheggiando la parte alta della traversa. Poi c’è un momento di stanca - con i biancazzurri che sembrano prendere le misure - ma agli spagnoli basta una fiammata per far male, come quella del minuto numero 28’: Rober sgasa, scambia con Cesar e incrocia. Mancino potente e preciso che bacia il palo, questa volta De Angelis non può arrivarci e Aragon va sull’1-0. E continua a spingere: Victor Charlez crea scompiglio, De Angelis ci mette una pezza poi Moretti salva quasi sulla linea il tentativo di tap-in di Cesar San Agustín. É un assedio aragonese: Pinto centra il secondo montante, direttamente su calcio di punizione.

Bizzotto prova a dare una scossa ai suoi a inizio ripresa, inserendo Ura. Aragon va vicino al raddoppio con il piattone di Muñoz fuori di un soffio, di là é provvidenziale Espierrez ad anticipare Benincasa sul più bello dopo la sponda di Moretti. Muñoz in fotocopia qualche minuto più tardi: palla a lato e San Marino si salva. Torna a farsi vedere anche il solito Victor Charlez, con De Angelis che vince ancora una volta il duello personale. Aragon ha un conto aperto con la sfortuna: la parabola cercata da Ciriano é quasi perfetta. Quel “quasi” é dato dal clamoroso incrocio dei pali colpito dall’8, il terzo legno spagnolo. Dopo l’ora di gioco San Marino prova a prendere coraggio: Ura mette dentro, Bernardi sfiora soltanto. La dea bendata sarebbe anche dalla parte dei Titani, perché Marcos Briz si inserisce sul cross di Karol e colpisce il palo (e diventano 4). Quest’ultima, però, gli gira le spalle nel momento più importante: Ura gestisce la sfera e serve con il tacco l’accorrente Sartini che salta l’uomo e centra il palo esterno, andando a centimetri dal possibile 1-1. Il finale é d’orgoglio, dopo essere rimasti in vita: tunnel di Benincasa chiuso all’ultimo, poi Ura pecca d’altruismo cercando il compagno da buona posizione. Capitan Ciacci spende il suo secondo giallo fermando Charlez in contropiede: mancherà nell’ultima partita. Aragon gestisce il finale e, come detto, si giocherà il primo posto. Per la NAT resta l’ultima partita contro i cechi del Hradec Kralove, sabato alle 21.30.

Verdetto definitivo per quanto riguarda il Girone B: con il secondo 1-0 consecutivo i polacchi del Dolnoslaski - già due volte vincitori della Coppa delle Regioni - conquistano la finalissima del 1° luglio, battendo il Rijeka. Nelle altre partite della seconda giornata vincono il Vojvodina - 2-1 contro il Hradec Kralove - e il Vaud, 3-2 contro il Länsi-Vantaan Ylpeys.