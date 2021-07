CONFERENCE LEAGUE Sfuma una storica vittoria in trasferta per la Folgore: 4-2 Hibernians I giallorossoneri di Omar Lepri sognano un tempo, chiudendo il primo in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Eric Fedeli e Yaya Jassey. L'Hibernians, però, cresce d'intensità nella ripresa e vince 4-2 avanzando al terzo turno di Conference League.

C’è un primo tempo dove la Folgore gioca meglio, spaventa l’Hibernians e accarezza l’idea che la rimonta “del secolo” - per una squadra di San Marino - sia possibile. C’è un secondo tempo dove le energie vengono a meno, i padroni di casa crescono di ritmo e d’intensità e ne segnano 3 togliendo ai giallorossoneri anche la possibilità di ottenere la prima storica vittoria in trasferta nelle coppe europee. Hibernians-Folgore é una partita a due facce, il tecnico di Falciano Omar Lepri la prepara nel migliore dei modi e imbriglia la manovra maltese. Anche se, al 9’, arriva il vantaggio: Kristensen verticalizza per Jake Grech, scarico per Degabriele che buca Giorgi e fa 1-0. Da qui, però, la Folgore cresce e crea: Nicky Vella é bravo ad anticipare Fedeli sul cross dalla destra di Nucci e lo é ancora di più su Spighi imbeccato da Jassey. Manca solo il pareggio, serve una magia. Ed Eric Fedeli, di eurogol, se ne intende: capitan Nucci se ne va sulla destra, serve il 10 che non ci pensa due volte e con il destro a giro dal limite la infila proprio sotto all’incrocio dei pali. Secondo centro consecutivo in Europa per l’ex Murata, Falciano torna in quota e non si accontenta: volée debole di Bernardi da fuori, Vella non si fa sorprendere. Ma commette un grave errore al tramonto dei primi 45 minuti, così come la difesa dell’Hibernians. Ennesima palla persa in disimpegno, Jassey – scatenato - capisce tutto, salta Vella e deposita in rete con la porta sguarnita. La panchina della Folgore esplode di gioia, é 2-1 e ai giallorossoneri mancherebbe solo un gol per i supplementari.

Ma la ripresa, come detto, é un altro match: Giorgi sbaglia completamente il tempo dell’uscita e tenta invano di chiudere su Thaylor. Cross in mezzo, per il gigante Domoraud é un gioco da ragazzi mettere dentro il 2-2 che da un po’ di tranquillità all’Hibernians, a coach Sanderra e ai 200 tifosi del Centenary Stadium. La Folgore si affida sempre a Fedeli che vince il duello con Agius ma non trova la zampata vincente. Sull’altro versante i maltesi non sbagliano più: grande azione corale, Degabriele fa il velo e se la torna a prendere prima di battere Giorgi e riportare avanti i bianconeri. Doppietta e discorso qualificazione chiuso anche perché, solo 10 minuti dopo, il 10 ricambia il favore a Jake Grech. Sguardo in mezzo del centrocampista e appoggio facile facile in rete. I ragazzi di Lepri, autori di una prova encomiabile, non ne hanno più ma ci provano fino all’ultimo. L’Hibernians bissa il successo dell’andata, vince 4-2 e avanza al terzo turno di Conference League.

