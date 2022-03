ECCELLENZA Sfumati i sogni, il Victor lotta per i playoff e ha in mano il suo destino Con la Fya ormai imprendibile, i biancazzurri accantonano del tutto i discorsi promozione e puntano tutto sul secondo posto, con un calendario complicato che gli mette di fronte la capolista e le due rivali dirette.

Ironia della sorte è sul campo dell'ultima in classifica che sfuma anche l'ultima speranza del Victor San Marino di raggiungere il primato. La brutta sconfitta col Cotignola – sia perché col fanalino di coda, sia per la prestazione sottotono – ha definitivamente tagliato fuori i biancazzurri dalla rincorsa alla Fya. +13 con 5 partite da giocare, l'aritmetica non condanna ancora ma nei fatti la capolista è imprendibile.

A dire il vero il Victor non ha mai dato l'impressione di poter davvero ambire alla promozione, pur riuscendo quasi sempre a mantenersi nelle posizioni medio-alte. Troppe lacune in attacco, lacune diverse a seconda che si parli di fine 2021 o inizio 2022. In principio c'erano tanti attaccanti ma con pochi gol in canna: Prandelli, il più atteso, si è arenato in tre reti (due delle quali su rigore) e tre sono anche quelli segnati dalle altre quattro punte in rosa. Col mercato invernale invece sono arrivate le reti – e le prime doppiette – con Carrer e Ambrosini, per contro però le tante cessioni hanno svuotato il reparto, ora composto dai due innesti e Zabre. Così lo stiramento di Carrer ha lasciato D'Amore senza riserve di ruolo e ora, con l'ex Forlì espulso a Cotignola, per la sfida alla Fya c'è rimasto solo Ambrosini.

Sfida che tra l'altro non si sa bene quando si giocherà: il programma dice 26 o 27 marzo, ma vista la concomitanza con l'impegno delle nazionali il Victor punta ad anticiparla a questo weekend – scoperto per eventuali recuperi – o a posticiparla. In modo da non perdere l'U21 Rosti, anche perché la rosa biancazzurra, causa infortuni, è ai minimi: oltre a Carrer e Gaudenzi – rientrati con 3 gol e ottime prestazioni dalla sosta ma bloccati a lungo termine – sono finiti ko anche Cola, Boccioletti – fresco di rientro – e ora Morelli e Pedrazzini. Il primo ha saltato Cotignola – dove in panca c'erano due posti vuoti – il secondo è uscito all'intervallo ed entrambi saranno valutati.

Ora però c'è da voltare subito pagina, perché persa la corsa promozione c'è ancora in ballo quella per il secondo posto, che porta il playoff. E il calendario, arduo, fa si che il Victor abbia il suo destino in mano: oltre alla Fya ci sono da affrontare le due rivali dirette, Russi e Savignanese, attualmente a +6 e +5.

