CAMPIONATO Show in Tre Fiori-La Fiorita: pirotecnico 3-3 a Montecchio Emozioni a non finire nel big match della 19^ giornata di Campionato Sammarinese. Il Tre Fiori passa con Gjurchinoski e La Fiorita rimonta grazie alla rovesciata di Loiodice e la doppietta di Rinaldi. Nel finale Fiorentino fa 3-3 con Simoncini e De Lucia.

Quando si dice “non tradire le attese”: Tre Fiori-La Fiorita era il match di cartello tra due delle squadre più in forma del Campionato Sammarinese. E – infatti – è successo di tutto, dal primo all'ultimo minuto. Amati avrebbe la possibilità di sbloccare il match dopo soli 3 minuti ma si divora il possibile 1-0 con lo scavetto alto. Sull'altro versante numero di Adami in mezzo a 2 e botta sul primo palo disinnescata in corner da Vivan. E' il preludio al vantaggio Tre Fiori: il pressing gialloblu funziona, De Falco toglie la sfera a Errico e Gjurchinoski non lascia scampo a Vivan che tocca ma non basta. Il bomber croato-macedone va in doppia cifra, salendo a quota 10. La Fiorita ora deve reagire, protesta per un possibile fallo di Simoncini su Zafferani – fuori area ma da ultimo uomo – e poi pareggia con la magia di Loiodice: Brighi ributta la palla in mezzo, l'11 di Lasagni stoppa con il petto e in rovesciata batte un incolpevole Aldo Simoncini. La panchina di Montegiardino esplode per questo eurogol e – 120 secondi più tardi – si ripete: Zafferani scappa alle spalle della difesa del Tre Fiori, appoggio per Rinaldi che in tap-in mette dentro completando la rimonta. Poco prima di questo uno-due micidiale la banda Sperindio era andata vicina al 2-0 con il palo colpito da De Falco direttamente da calcio di punizione.

Il derby cromatico tra le due formazioni gialloblu è uno show destinato a proseguire nella ripresa: La Fiorita sembra metterla in ghiaccio quando capitan Rinaldi sigla il 3-1 sul secondo assist di giornata di Zafferani, bravo a crederci. De Lucia (e tutto il Tre Fiori) protesta per un fuorigioco di Zulli non ravvisato, ma invano. E' +2 per gli uomini di Lasagni che, però, si rilassano troppo: Gasperoni è monumentale quando cancella in scivolata il tentativo a botta sicura di Rossi. Ma sia lui che Vivan – che tutta la squadra – sono immobili sul cross di Cuzzilla e sull'incornata vincente di Davide Simoncini che riapre il match a 10 dal 90'. Fiorentino trova l'episodio e non si ferma qui: torre dello stesso Simoncini da angolo, De Lucia si coordina e la mette sotto l'incrocio dei pali per il clamoroso 3-3 che lascia entrambe al 2° posto. L'anti-Tre Penne è ancora da definire.

