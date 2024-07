CHAMPIONS LEAGUE Si avvicina lo storico debutto in Champions della Virtus Martedì alle 21 al San Marino Stadium la sfida contro la Steaua Bucarest in diretta sul canale 831 di San Marino RTV.

L'appuntamento con la storia è lontano appena 48 ore. Il tempo che separa la Virtus dal debutto nelle coppe europee, nel torneo più prestigioso, quello della Champions League. Un appuntamento che arriva al termine di una stagione che ha portato il club di Acquaviva a conquistare il primo scudetto in 60 anni di storia.

L'avversario è l'FCSB, per tutti Steaua Bucarest. Squadra rumena che nell'albo d'oro conta anche la vittoria di una Champions League in finale contro il Barcellona nel 1986. La Steaua torna in Champions, grazie al 27' scudetto vinto. Per la Virtus la prima volta è già di ricordare anche se la sfida si annuncia proibitiva.

Nel video l'intervista con Michele Rinaldi - difensore Virtus

