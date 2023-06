NOVITÀ ASSOLUTA Si chiamerà San Marino Academy Under 22 e parteciperà al campionato sammarinese Matteo Cecchetti ha ricevuto l'incarico di allenare la squadra che sarà composta da 23 ragazzi tra il 2001 e il 2004

Sgombriamo subito il campo dagli equivoci. Questa squadra, San Marino Academy Under 22 sarà la 16° del campionato sammarinese e farà regolarmente classifica, esattamente come, per fare un esempio, la Juventus Under 23 in Serie C. Esperimento molto interessante di sviluppo e di crescita, ragazzi nati dal 2001 seguiti dal Commissario Tecnico dell'Under 21 Matteo Cecchetti che ha accettato immediatamente e con grande entusiasmo l'incarico di allenatore di questa nuova squadra. Si comincia subito dopo ferragosto, la San Marino Academy Under 22 farà 4 allenamenti settimanali più la partita e sarà seguita da uno staff tecnico di primissimo piano, modello Nazionale per intenderci.

Unica notevole differenza rispetto alle altre 15 società del campionato sammarinese, è che in caso di eventuale qualificazione europea non potrà accedervi. Opportunità ottenuta grazie agli sforzi congiunti di FIGC e FSGC, dietro parere positivo di UEFA e FIFA, che mira a proporre un progetto tecnico di alto livello per i calciatori appena usciti dal settore giovanile ed evitarne la potenziale dispersione.

A beneficio delle Nazionali giovanili sammarinesi e dei ragazzi coinvolti che potranno proseguire un percorso dagli elevati standard in termini di allenamenti e crescita tecnico-tattica. Nelle prossime settimane sarà convocata una conferenza stampa di presentazione del progetto e dello staff tecnico, in via di ultimazione come la rosa di calciatori che saranno protagonisti di questa nuova avventura.

Nel video l'intervista a Matteo Cecchetti, allenatore San Marino Academy U22

