Si chiude il girone di andata con la prima del 2025

Riparte la caccia alla capolista Virtus impegnata nel testa coda con il Pennarossa partita in programma domenica a Montecchio alle 17. I nero/verdi fanno paura: 10 vittorie consecutive di cui 8 in campionato e 2 in Coppa Titano. Nel calcio tutto può succedere ma è estremamente difficile pensare che la squadra di Bizzotto possa fermarsi con il Pennarossa. Più complicato il match per l'immediata inseguitrice della Virtus, La Fiorita impegnata domani con il nuovo Murata di Michele Camillini. Una squadra, quella bianconera, attualmente difficilmente inquadrabile, considerando tutte le incognite. Nuova la società, nuovo lo staff tecnico, e la rosa va via via rifacendosi il look. La squadra di Stefano Ceci nettamente più collaudata parte favorita. Grande chance anche per il Fiorentino di proseguire nello splendido campionato fatto fino a qui. Terzo posto con 29 punti. 4 vittorie e una sconfitta nelle ultime 5 e l'ostacolo di domani è il Fatetano capace di battere il Murata nell'ultima del 2024.

San Marino RTV trasmetterà in diretta sabato alle 15 Domagnano – Folgore. I giallorossi occupano attualmente l'ultima posizione play off, la Folgore, quinta, ha l'occasione per garantirsi tre punti importantissimi per puntare alle prime posizioni in classifica. Sempre domani si gioca il derby di Borgo Maggiore tra Cailungo e Libertas e la sfida tra la Juvenes/Dogana e il Tre Penne. I biancoazzurri di San Marino Città, sono attualmente i grandi protagonisti del mercato di riparazione con gli arrivi di De Queiroz, D'Addario e Ricciardo. Domenica si conclude la 15° prima del 2025 e ultima del girone di andata con San Marino Academy – Cosmos e San Giovanni – Tre Fiori.