Si decide il rinvio delle due amichevoli della Nazionale di San Marino.

La Federazione Gioco Calcio Sammarinese conoscerà solo domani intorno alle 14 il destino delle due amichevoli della Nazionale Maggiore che erano in programma a fine mese con Albania e Lettonia. Attesa la risposta sempre domani per la trasferta della Nazionale Under 21 in Lituania prevista per il 26 marzo. Domani alle 13 cominciano le riunioni in Videoconferenza indette dalla Uefa per rispondere all'emergenza Virus



