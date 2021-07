FUTSAL FEMMINILE Si dividono le strade di Cellarosi e la San Marino Academy

Si dividono le strade di Cellarosi e la San Marino Academy.

Gabriele Cellarosi non è più l'allenatore della squadra femminile di futsal della San Marino Academy. La società ringrazia il tecnico per l’impegno profuso in un’annata culminata con la storica promozione in Serie A2.

