FSGC Si è dimesso Massimo Bonini Dopo una collaborazione iniziata tre anni fa, ho deciso di lasciare il ruolo di Direttore Tecnico.

Massimo Bonini lascia il ruolo di Direttore Tecnico della Federazione Sammarinese. "Avevo diverse idee per migliorare il calcio sammarinese - ha detto Bonini - ma purtroppo rilevo che non ci sono più le condizioni per portare avanti una collaborazione che per me è stata importante.

