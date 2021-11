Si interrompe a Sassuolo la serie positiva della San Marino Academy sconfitta 3-1. Di Eleonora Diversi il gol della bandiera

Sesta giornata di campionato fatale alla San Marino Academy che cade a Sassuolo dopo cinque vittorie consecutive. 3-1 il risultato finale. Avvio di gara da incubo per la squadra di Matteo Urbinati che al 1' va sotto. Monica Spallanzani parte in campo aperto verso la porta sammarinese e trafigge Giulia Zaghini. Il gol subito pesa sul morale delle biancazzurre che faticano a riorganizzarsi. Il Sassuolo prova ad approfittarne. Al 9' va al tiro dalla distanza Petrillo, conclusione alta. Un minuto dopo applausi per Giulia Zaghini che blocca con un volo plastico il tiro di Marchetti. La squadra di Davide Balugani va alla conclusione anche al 23' con Perselli, ma il tiro non crea problemi al portiere sammarinese.

La San Marino Academy, fino a quel momento mai pericolosa, al primo vero affondo perviene al pareggio. E' il 27' quando il bolide di Eleonora Diversi si insacca alle spalle di De Bona. Prima del riposo va alla conclusione al 42' Berveglieri ma l'estremo difensore emiliano non si lascia sorprendere. Berveglieri potrebbe ribaltare il risultato in avvio di ripresa sull'imbucata di Modesti ma non centra il bersaglio con De Bona in uscita disperata. Al 60' doppia palla gol per il Sassuolo ma Giulia Zaghini è brava a chiudere lo specchio della porta a Dona che calcia da buona posizione. L'azione non è finita, perché sul cross dalla destra la sfera arriva a Mak che calcia di potenza ma è la traversa a salvare le ospiti. Le due squadre vogliono vincerla. Al 70' è ancora Berveglieri a rendersi pericolosa con un diagonale che esce non di molto. Il gol che spezza l'equilibrio lo segna di testa Greta Dalla Pria al 75'. E' la rete che fa pendere l'ago della bilancia dalla parte del Sassuolo che al 91' la chiude con un gran tiro di Manuela Perselli che infila la sfera nell'angolino. É il gol che chiude il match sul risultato di Sassuolo 3, San Marino Academy 1.



Paolo Crescentini

