CAMPIONATO SAMMARINESE Si torna in campo a febbraio Apertura del segretario di stato allo sport Teodoro Lonfernini: "Stiamo lavorando per la ripresa del campionato sammarinese"

Si torna in campo a febbraio.

Il Congresso di Stato sta valutando la possibilità di una ripresa del campionato sammarinese di calcio. E' un ipotesi sulla quale stiamo lavorando - ha dichiarato il segretario di Stato allo Sport, Teodoro Lonfernini - l'idea sarebbe quella di consentire il ritorno in campo nel primo weekend di febbraio. Discuteremo modalità e tempi con Federcalcio, Comitato Olimpico e Segreteria competente - ha concluso Lonfernini - ma tutto lascia presupporre che ci siano le condizioni per poter riprendere l'attività calcistica in territorio sammarinese.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: