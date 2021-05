TELESTADIO Simoncini a Telestadio: “Cecchetti il miglior allenatore che abbia mai avuto” Il portiere del Tre Fiori Aldo Junior Simoncini si dichiara rammaricato per la sconfitta ai rigori in finale di Coppa Titano con La Fiorita

Modena, Riccione, San Marino, Bellaria, Cesena, Valenzana, Libertas, Tre Fiori e ovviamente tanta Nazionale con Giampaolo Mazza, Pier Angelo Manzaroli, e Franco Varrella. Aldo Junior Simoncini ha acquisito quell'esperienza necessaria che lo porta ad essere, non solo uno dei migliori portieri del campionato sammarinese ma anche un ottimo comunicatore. Lo hanno allenato in tanti ma lui senza timori o remore sceglie il sammarinese Matteo Cecchetti, appena riconfermato dal Tre Fiori, come il miglior tecnico che lo abbia mai allenato. Ancora troppo fresca la sconfitta in finale di Coppa Titano e le scorie si sentono tutte nelle parole del portiere sammarinese.

Nel video le sue dichiarazioni

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: