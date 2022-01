Simoncini: "La Nazionale mi è mancata come l'aria. Con Benedettini nessun problema"

Trova subito il modo di scherzare il portiere del Tre Fiori Aldo Junior Simoncini dicendo che il suo ritorno in Nazionale ha fatto anche nevicare. Non nomina mai Franco Varrella che dopo la gara al San Marino Stadium con la Russia del 19 novembre 2019 non lo ha più richiamato, ma si dichiara estremamente felice di tornare nel giro della Nazionale. Il portiere classe 1986 non dribbla nemmeno la domanda sulle ruggini del passato con Elia Benedettini. "In questi due anni - sostiene Simoncini - ognuno ha fatto la sua strada e non ci siamo mai sentiti. Questo non significa nulla, siamo entrambi consapevoli che prima di tutto viene il bene della Nazionale e proprio per questo tra me e lui non ci saranno problemi in futuro. Io sono a disposizione del CT e con Benedettini ripartiamo da dove abbiamo lasciato".

Nel video l'intervista al portiere Aldo Junior Simoncini