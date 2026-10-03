Home News sport Calcio Samm. NATIONS LEAGUE Simone Giocondi: "Vogliamo dare continuità al nostro percorso" di Elia Gorini 3 ott 2026 Alla vigilia della sfida contro la Bielorussia, ha parlato anche il centrocampista Simone Giocondi. Riproduzione riservata © I più letti della settimana: Calcio Samm. Nations League, San Marino - Albania in diretta dalle 20:35 canale 550 Luca Della Balda: "Non credo che sia il San Marino Calcio a rovinare la reputazione della Repubblica" Nations League: Bielorussia - San Marino in diretta su San Marino RTV Under 21, la Spagna esagera e ne segna 13 a San Marino Nations League, un buon San Marino cede 3-0 all'Albania Roberto Cevoli: "Molto contento della risposta", Rolando Maran: "San Marino combattivo e organizzato" San Marino-Spagna, Cecchetti: "Mi prenderanno per pazzo, ma ai miei ragazzi ho fatto i complimenti" Lorenzo Lazzari: "Dovevamo dare una risposta", Cristian Shpendi: "Che emozione tornare a San Marino. La serie B è tosta" San Marino crea, la Bielorussia segna: termina 4-0 San Marino - Spagna, Bucchi: "Un sogno affrontare questi giocatori"