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Simone Giocondi: "Vogliamo dare continuità al nostro percorso"

di Elia Gorini
3 ott 2026

Alla vigilia della sfida contro la Bielorussia, ha parlato anche il centrocampista Simone Giocondi.




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