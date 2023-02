UEFA Simone Grana e Annamaria Ferri presenti all’8° Simposio Medico Uefa

Anche il dottor Simone Grana e la dottoressa Annamaria Ferri hanno preso parte all’8° Simposio Medico Uefa in corso di svolgimento a Francoforte. I lavori della tre giorni tedesca, dal titolo “L’importanza della medicina nel calcio”, si sono aperti ieri con un’introduzione dedicata alle più recenti sfide cui la medicina del calcio è chiamata a far fronte, oltre che ad un focus sui più efficaci metodi e strategie di collaborazione e comunicazione che devono intercorrere fra il team medico e l'allenatore della squadra. Sono poi proseguiti toccando altre tematiche di grande attualità connesse alla medicina sportiva e al particolare ruolo ricoperto dal medico deputato ad affiancare una formazione di calcio, senza tralasciare naturalmente tutte quelle che appartengono peculiarmente al mondo delle atlete donne ed in particolare delle calciatrici.

