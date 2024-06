Slovacchia - San Marino (3-0) primo tempo

La Slovacchia in vantaggio con Tomas Rigo sugli sviluppi di un calcio di punizione dopo 8 minuti. Appena due minuti e il raddoppio del giocatore del Verona, Tomas Slusov. Dopo 24 minuti cambio forzato per i Titani che perdono Filippo Fabbri per un problema alla spalla. Entra D’Addario. Il tris della Slovacchia al 36’ con Haraslin, che da dentro l’area batte Colombo in diagonale.





In Austria l’amichevole tra Slovacchia e San Marino, con diretta su RTVSport, canale 93 del digitale terrestre per il territorio di San Marino.