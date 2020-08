SM Academy, Chiarabini: "I tecnici sammarinesi avranno le loro possibilità"

Carlo Chiarabini

Alla Casa del Calcio sono stati presentati gli staff tecnici del settore giovanile della San Marino Academy. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il vice-presidente della FSGC Alessandro Giaquinto, il Responsabile Tecnico Carlo Chiarabini, il Responsabile della programmazione Andrea Benvenuti e Fabio Lepri, responsabile del Settore di Base.

Rispetto alla scorsa stagione – interrotta per la pandemia Covid – la San Marino Academy ha una squadra in più, ovvero la Berretti che sarà guidata dal tecnico Paolo Zani. Tra le new entry c'è anche l'ex Cesena Gianluca Leoni a cui è stata affidata l'Under 16 Nazionale. Sono 12, in tutto, le formazioni dell'Academy impegnate nei vari campionati giovanili italiani.

Sulla composizione dei nuovi staff e sugli obiettivi dell'Academy abbiamo sentito proprio il Responsabile Tecnico, Carlo Chiarabini