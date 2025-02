SM Academy-Faetano, D'Alessandro: "Vittoria fondamentale"

Fa i complimenti ai suoi ragazzi il vice-allenatore del Faetano Marco D'Alessandro. "Partita per noi fondamentale, veniamo da qualche risultato un po' negativo, abbiamo fatto un pareggio settimana scorsa, oggi per noi era fondamentale vincere. Partita che è andata come ci aspettavamo, molto molto spigolosa, siamo stati bravi a reggere l'urto fino alla fine, abbiamo avuto qualche occasione per chiudere la prima, va fatto i complimenti anche alla San Marino Academy perché comunque si è giocata la partita senza nessun timore, per questo motivo la nostra vittoria vale doppio. Siamo contenti, ora guardiamo già la prossima".

Quel 3-3 con il San Giovanni nello scorso turno può aver acceso una miccia?

"Sì, assolutamente sì, sono quegli episodi che durante una partita ti possono cambiare l'intero corso del campionato e quel pareggio trovato anche in maniera rocambolesca comunque ci ha dato quella carica in più per provarci fino alla fine, per continuare su questa strada".

Da qui alla fine cosa vi aspetta?

"Altre battaglie come quella di oggi, forse anche più difficili da superare, ma noi ci alleniamo tutta la settimana per questo".